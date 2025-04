Ilrestodelcarlino.it - Manuela e il delitto di Pierina: “Ecco perché non ho detto subito che Louis era lì”

Rimini, 1 aprile 2025 – “Accompagnata mia figlia a scuola, alle 8.06 sono arrivata alla rampa, ho aperto la basculante e ho trovatodalla parte della portiera. L’ho abbracciato come sempre e l’ho visto un po’ più tirato del solito, mi hache mi doveva parlare, che c’era verso la porta tagliafuoco una signora che era scivolata, e di andarea chiamare il ragazzo del primo piano”. Sono le parole dette daBianchi, nuora diPaganelli, nel corso dell'incidente probatorio davanti al gip di Rimini, Vinicio Cantarini, proseguito per tre giorni consecutivi e ripreso oggi a Storie Italiane con Eleonora Daniele su Rai 1 e visibile anche su RaiPlay. Cosa è successo il giorno del“Della mattina del 3 non ricordo molto, era un giorno come un altro – ha spiegato –.