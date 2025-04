Ilrestodelcarlino.it - Manuela Bianchi, nuovo fidanzato? Ecco cosa ha detto al giudice

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 1 aprile 2025 – E’ un fiume in piena. Sin dal primo giorno dei tre impiegati dalla nuora di Pierina Paganelli per cristallizzare in incidente probatorio davanti alla 'sua' verità,non si è sottratta al diluvio di domande che le sono piovute addosso da parte del gip Vinicio Cantarini e poi dalle parti in contraddittorio. Le domande dell’avvocato di Dassilva Ed è stato proprio rispondendo ad una domanda degli avvocati dell'ex amante Louis Dassilva, ora in carcere perché accusato di essere l'assassino di Pierina Paganelli, cheha vuotato il sacco anche sulla propria nuova frequentazione che, in ipotesi, potrebbe essere stata anche una delle chiavi ad indurre laa questa nuova versione. Il cambio di linea su Louis A 'tradire' insomma Dassilva decidendo di svelare una ricostruzione prima sempre omessa.