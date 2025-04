Ilfattoquotidiano.it - Manifestazione M5s del 5 aprile, Licheri: “Landini non parteciperà? Evidentemente è favorevole al piano di riarmo”

ha annunciato che nonalladel 5contro ilnon concorda con le nostre posizioni e quindi èaldieuropeo“. Così, ai microfoni di Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, il senatore del M5s Ettorecommenta la mancata adesione del segretario generale della Cgil al corteo del 5contro le armi, così come annunciato in una intervista al Corriere della Sera (“Non scenderò in piazza con il M5s, ma siamo rispettosi di tutte le iniziative“).Incalzato da Gianluca Fabi, direttore di Radio Cusano Campus e di Cusano Italia Tv, e dal giornalista Savino Balzano, il parlamentare sottolinea: “Quella del 5sarà una piazza aperta, ma non mi aspetto che tutti la pensino allo stesso modo. Per me queldiè la negazione dell’Unione Europea, perché genererà dei dislivelli, introdurrà politiche di potenza nazionale militare, sarà un regalo ai tedeschi e ai francesi.