Amica.it - Manicure al collagene: la nuova via per fortificare le unghie

Leggi su Amica.it

Non sologiapponese e brasiliana. Ilfa il suo ingresso trionfale nel mondo sempre più amato delle lamine. I prodotti per la cura dellestanno vivendo un momento importante. Con un andamento delle vendite che, secondo il Beauty Report 2024 di Cosmetica Italia, segna un +3,6 per cento rispetto al 2023, andando a coprire – insieme a creme, gel ed hand lotion – il 30 per cento del mercato dei prodotti per le mani. Sono, dunque, secondi solo agli smalti colorati che hanno un peso del 63 per cento sul totale. Tra i motivi di tale successo c’è sicuramente l’esigenza di riparare i danni causati da anni di acrilici e dall’abitudine (evidentemente errata) di staccare da soli lo smalto in gel.