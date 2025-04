Sololaroma.it - Mancini: “Vedere la Roma in basso faceva male, Ranieri ha portato un senso di rilassamento”

Un intervento bello e genuino quello di Gianlucaa “Fontana di Trevi”, la trasmissione di Cronache di Spogliatoio, dove ha parlato di questaa due facce tra prima parte di stagione e 2025. La prima regola? Non chiamarlo capitano: “Sono il vice-capitano, il capitano è Lorenzo! Da quel derby ad oggi ci credevamo poco. Noi sapevamo quello che stavamo facendo dall’inizio con. Con il lavoro a la tranquillità che haci siamo resi conto che potevamo riprendere quel gruppone là davanti”.In campionato però le cose non sono sempre andate bene, e sembrava che le coppe potessero essere l’unica carta salvastagione: ” Tenevamo alle coppe avendo fatto minimo semifinale negli ultimi 5 anni, peccato non sia andata bene.vederci inin campionato. L’impegno negli allenamenti anche quando le cose andavanoc’era ed eravamo sicuri che tutto si sarebbe sistemato.