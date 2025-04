Juventusnews24.com - Mancini avvisa la Juve: «Bisogna prepararsi al meglio, ogni gara la dovremo affrontare così. Calendario difficile? Lo era anche prima»

di RedazionentusNews24lain vista del prossimo match: tutte le dichiarazioni del difensore della RomaIl difensore della Romaha parlato a Cronache di Spogliatoio per analizzare il prossimo match contro la.PAROLE – «Il, ma lo era. Le partite di quest'anno hanno dimostrato che vincere non è mai scontato, su nessun campo.al, concentrandosisullantus, poi sulla Lazio, poi sul Verona e sull'Inter.domenica si scende in campo sapendo chepunto può fare la differenza. È fondamentalecon questa mentalità, perché alla fine sarà propriosingolo punto a determinare il nostro percorso».