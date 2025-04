Thesocialpost.it - Maltempo in Grecia: Paros e Mykonos devastate dalle piogge alluvionali

Le isole greche distanno affrontando una pesante ondata di, con fortiin corso da ieri sera. Sebbene non siano state segnalate vittime al momento, lo stato di allerta rimane altissimo. Le autorità locali hanno raccomandato alla popolazione di rimanere in casa e hanno deciso di chiudere tutte le scuole, non solo su queste due isole, ma anche in altre aree circostanti. Le previsioni meteorologiche indicano che le, accompagnate da venti fino a 74 km/h, continueranno per tutta la giornata.Leggi anche: Ucraina, il piano di Putin: “Zelensky è un ostacolo, se ne deve andare”Il sindaco di, Costas Bizas, ha dichiarato che un fiume ha rotto gli argini nel villaggio di Naoussa, causando inondazioni che hanno danneggiato case, aziende e distrutto circa 40 veicoli.