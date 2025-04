Lanazione.it - Maltempo, è bufera politica: "Stato di emergenza indispensabile per i ristori"

Diciassette giorni, anzi diciassette "lunghissimi" giorni e un’attesa per la quale non si intravede un orizzonte. Il senatore dem Dario Parrini tiene il conto del tempo che scivola via – "inutilmente" – da quel maledetto 14 marzo che ha visto Empoli, l’Empolese Valdelsa e la Toscana tutta devastati dal. Servono aiuti, servono azioni concrete per evitare nuovi disastri su questi territori "fragili", ma lodinazionale tarda ad arrivare. Senatore, che cosa sta succedendo? "La regione è stata colpita duramente dagli ultimi eventi meteorologici che hanno causato allagamenti, problemi alle infrastrutture, danni inestimabili a privati e aziende, addirittura l’isolamento di alcune località. Sono passati diciassette giorni e il Governo non ha ancora dichiarato lodinazionale: strumento decisivo per fronteggiare la difficile situazione venutasi a creare in zone importanti della Toscana.