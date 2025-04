Tvzap.it - Maltempo, città devastate dalla pioggia: caos e auto trascinate via

Leggi su Tvzap.it

via – Le isole greche di Paros e Mykonos sono attualmente sotto l’assedio di un’intensa ondata di, caratterizzata da piogge torrenziali che hanno imperversatoscorsa notte. Nonostante l’assenza di vittime, il livello di allerta rimane elevato. Lerità locali hanno esortato i residenti a rimanere in casa e hanno decretato la chiusura delle scuole non solo su queste isole, ma anche nelle regioni limitrofe. Le previsioni meteo suggeriscono che le piogge, accompagnate da venti fino a 74 km/h, persisteranno per tutta la giornata. ( dopo le foto)Leggi anche: Italia in lutto, è morto Franco Nordio: il terribile male se l’è portato viaLeggi anche: Serena Garitta, ecco cosa fa oggi e com’è diventata: fotoGrecia, tremenda alluvione sull’isola di ParosUna forte tempesta ha sferzato le isole greche di Paros e Mykonos, provocando inondazioni diffuse e spingendo lerità a chiudere le scuole e a imporre un fermo al traffico, fatta eccezione ai veicoli di emergenza.