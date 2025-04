Tpi.it - Malore per Davide Lacerenza: il proprietario della Gintoneria ricoverato per “problemi neurologici”

, ildi Milano, agli arresti domiciliari con l’accusa di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamentoprostituzione, oltre a detenzione e spaccio di stupefacenti, ha accusato unnella notte tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile ed è attualmenteal Policlinico di Milano a causa di un sospetto ictus cerebrale. La notizia, anticipata da Fanpage, è stata confermata anche dal suo legale Liborio Catalioti.L’avvocato aveva già presentato una richiesta di un provvedimento “di allontanamento per motivi medici, in relazione allo stato di salute”.era stato arrestato il 4 marzo scorso insieme a Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi nonché ex compagna dell’imprenditore. Secondo la ricostruzione di inquirenti e investigatori, oltre alla somministrazione di bevande di pregio accompagnate da qualche piatto gourmet, ai clientisarebbero state offerte sostanze stupefacenti – principalmente cocaina ma anche marijuana, hashish e la cosiddetta “cocaina rosa” – nonché la possibilità di usufruire di prestazioni sessuali rese da escort, acquisendo da tali attività profitti illeciti, riciclati nell’attività commerciale.