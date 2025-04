Gravidanzaonline.it - Malattie reumatiche nei bambini: sintomi, diagnosi e cure

Circa 10.000ogni anno contraggono una malattia reumatica. Questi i dati della Fondazione Veronesi che ci permettono di introdurre un gruppo eterogeneo di condizioni che possono avere incidere negativamente non solo sulla qualità della vita, ma anche sulla sopravvivenza dei. Lenei, infatti, possono avere una prognosi fatale o anche condizionare lo sviluppo e influenzare la quotidianità. Molto del successo delle terapie, quando disponibili, è legato al loro inizio precoce, motivo per cui è importante conoscere meglio quali sono lenei, come riconoscerle e cosa è possibile fare.Cosa sono lenei?È possibile definire leinfantili come un gruppo dicroniche, spesso di natura autoimmune o autoinfiammatoria, che si manifestano con infiammazione persistente a carico delle articolazioni, dei muscoli e dei tendini e, in alcuni casi, di altri organi.