Magri Ispi | Difesa e dazi rischio isolamento per l’Italia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “Sui temi di, l'Italia rischia di isolarsi. Il contesto è complicato per tutti. Siamo il Paese con il governo fra i più vicini a Trump e sicuramente ci sarà ancor più per l'Italia la tentazione di cercare un negoziato con lui per difendere l'interesse nazionale. Questo potrebbe essere nel breve .