Bollicinevip.com - MagicLand riapre con una nuova attrazione ispirata alle Winx

Leggi su Bollicinevip.com

con unaUn’esperienza immersiva tra effetti speciali e scenari incantati, il più grande parco divertimenti del centro-sud Italia, riaprirà i cancelli il 12 aprile 2025 con un’importante novità: l’Magic, un viaggio multisensoriale ispirato alla celebre serie animataClub. L’innovativa esperienza, che si sviluppa su un’area di oltre 1.000 metri quadrati, offrirà ai visitatori un percorso di più di quattro minuti tra scenografie mozzafiato ed effetti speciali sorprendenti.Un viaggio tra magia, acqua, nebbia e luci colorateChi salirà a bordo delle foglie volanti, simbolo della, verrà trasportato in un mondo incantato. Il percorso inizierà con una salita immersa in una nebbia magica, illuminata da laser scintillanti, che trasporterà i visitatori in un’atmosfera fatata.