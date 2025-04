Ilrestodelcarlino.it - Magica Gilly conquista anche Rai 1

il pubblico della Rai. Ieri mattina, in diretta su Rai 1, la giovane maga sammarinese è stata ospite della trasmissione ‘Uno Mattina’. E ha subitoto il pubblico con la sua spontaneità, simpatia e passione per la magia. Accolta con grande affetto dai conduttori e dalla redazione,ha raccontato la sua esperienza nel mondo dell’illusionismo e ha parlato del recente successo del Festival internazionale della magia di San Marino, evento andato in scena appena qualche settimana fa che l’ha vista sul palco del Teatro Nuovo di Dogana tra gli artisti più applauditi. Al suo fianco, nel ruolo di assistente, il papà Gabriel, mago e organizzatore del Festival internazionale, che con discrezione ha accompagnato la figlia in questo nuovo momento di visibilità nazionale.