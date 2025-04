Movieplayer.it - Macaulay Culkin torna a parlare del padre: "Narcisista e abusivo. Fine del rapporto? Se lo merita"

Leggi su Movieplayer.it

La star di Mamma, ho perso l'aereo ha criticato duramente il genitore con il quale non ha più alcun legame da parecchio tempo. A distanza di diverso tempo dall'ultima sua dichiarazione sull'argomento,to adelladelcon suoKit, ospite del podcast Sibling Revelry. Durante la chiacchierata con Kate e Oliver Hudson,ha ribadito il pessimo legame con ildurante tutta la sua infanzia e gli errori delche lui non vuole ripetere con i suoi figli.racconta ilcon ilKit "Uno dei miei primi ricordi su di lui è il pensiero che quando avrei avuto dei figli non sarei mai stato così con loro" ha spiegato .