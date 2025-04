Ilgiorno.it - L’università Bicocca lancia il suo secondo summer camp di educazione finanziaria per ragazze: come partecipare

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 1 aprile 2025 – Le evidenze lo dicono chiaramente: per colmare il gender gap occorre insistere sull’matematica edelle. Per questo assume una certa importanza l’iniziativa delBiccocca che propone per quest’estate la seconda edizione di “EFFE”, il primo e unicoo estivo gratuito dedicato all’e all’imprenditoria “al femminile” dedicato alledai 15 ai 17 anni. L’obiettivo? Imparare a gestire i primi guadagni. Sapere quando concedersi piccoli “sfizi”, in tranquillità. Infine, acquisire, a piccoli passi, quell’autonomia economica che rende libere. Dopo il successo della prima edizione, ilo quest’anno si arricchisce della collaborazione condegli studi di Bari “Aldo Moro”. Grazie a questa intesa, laoffrirà la sua esperienza formativa a 120 studentesse di qualunque istituto secondario superiore, nate tra il 2007 e il 2009, 60 per ognuna delle due sedi.