Ilgiorno.it - Lungolago di Como, lavori (finalmente) terminati con 17 anni di ritardo: doveva costare 18 milioni, ne sono stati spesi 38

, 1 aprile 2025 – A 17dalla posa della prima pietra, avvenuta nel gennaio 2008, siconclusi iper la realizzazione del nuovodicomprensivo delle opere antiesondazione, inizialmente finanziate con fondi della Legge Valtellina, votata nel 1990, quattrodopo l'alluvione del 1986. Ialdel capoluogo avrebbero dovuto concludersi nel 2011. Il cantiere, avviato dall’allora Giunta Bruni (centrodestra) ha avuto un iter molto travagliato, a partire dal giorno in cui fu deciso, nel febbraio del 2010, l'abbattimento del famoso "muro" che per un tratto precludeva la vista del lago. Nel 2016 la Procura della Repubblica diaprì un'inchiesta nei confronti di un gruppo di amministratori, funzionari e dirigenti comunali per i reati di turbativa d'asta, falso, abuso d'ufficio, abuso paesaggistico, deturpamento di bellezze naturali, corruzione.