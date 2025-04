Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo messaggio di Sara Campanella prima di morire: “Sono sicura che lui mi sta seguendo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per descriversi in breve sul suo profilo Facebook, la studentessa universitaria uccisa a Messina, scriveva: “Mi amo troppo per stare con chiunque”. Accanto alla frase una corona e un fiocco rosa. E nella foto che campeggia sul social si vede una ragazza che sorride al mondo: “I lineamenti del tuo volto fra le nuvole al tramonto”, la frase che l’accompagna. Nella foto di copertina un gatto che viene fuori da una cesta verde. Ora mentre il presunto assassino, che l’ha accoltellata colpendola alla giugulare, è stato fermato, il pensiero va all’ennesima vittima di femminicidio che forse temeva per la sua incolumità. Pocodi venire aggredita alla fermata dell’autobus sembra avesse mandato unvocale a un’amica confidandole la paura che l’ex ragazzo la seguisse: “che lui mi sta”.