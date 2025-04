Quotidiano.net - L’ultimo messaggio di Sara Campanella alle amiche: “Dove siete, il malato mi insegue”. E spunta una testimone

Leggi su Quotidiano.net

Messina, 1 aprile 2025 – "che sono con ilche mi segue?". È uno ultimi messaggi inviatida, la studentessa 22enne uccisa ieri a Messina da un compagno di università. E poi le urla all’aguzzino che da due anni la perseguitava: "Basta, lasciami, basta". Sono gli ultimi concitati momenti di vita di, ennesima vittima di femminicidio. Ad accoltellarla per strada è stato il 27enne Stefano Argentino che, dopo averla colpita a morte, è scappato con la lama in mano, lasciandola in una pozza di sangue. Lo ha raccontato unasentita dagli inquirenti. La ragazza era "piegata su se stessa”. Ha gridato, ma "dopo poco ha smesso", forse perché già in agonia. Lo studente è stato inseguito per decine di metri da un giovane che, tuttavia, non è riuscito a raggiungerlo per bloccarlo.