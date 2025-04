It.newsner.com - L’ultima promessa di Eric Clapton al figlio prima di morire

Molti sanno che, 79 anni, ha subito una perdita devastante quando il suo giovaneè morto in un tragico incidente.Tuttavia, pochi sanno che l’artista fece un’ultima tragicaal suo bambino di 4 anni.“Se non avessi controllato il fax, sarebbe ancora vivo”La vita del cantanteè stata cambiata per sempre da una tragedia devastante quando suodi quattro anni, Conor, è morto in un terribile incidente il 20 marzo 1991.Conor si trovava a New York con la madre, Lory Del Santo, quando cadde dalla finestra di un appartamento al 53° piano di Manhattan. Una donna delle pulizie aveva appena finito di pulire quando Conor passò di corsa davanti a una finestra che era stata lasciata aperta – e in un istante straziante, cadde morendo.“La finestra era stata lasciata aperta.