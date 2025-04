Thesocialpost.it - L’ultima di Bassetti: un video in pigiama sotto le coperte. Ecco perché

Matteo, noto infettivologo e direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, venuto alla ribalta durante l’era Covid, ha recentemente pubblicato unsui social in cui appare in, seduto sul letto di un hotel. Il filmato, condiviso anche su YouTube e Instagram, ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico. Cosa c’è dietro il filmato? Nellinea quanto sia fondamentale un buon riposo per la salute: “Il sonno è essenziale per il nostro benessere. È necessario dormire almeno 6-7 ore a notte per mantenere le funzioni cognitive ottimali”. L’infettivologo cita anche uno studio della Harvard Medical School, secondo cui dormire meno di 6 ore a notte può compromettere la concentrazione e i riflessi, con effetti paragonabili all’assunzione di alcol.