Luis Henrique nel mirino dell'Inter: l'esterno 'jolly' trasformato da De Zerbi

L’Inter è alla ricerca di un nuovo esterno destro per la prossima stagione e tra i nomi valutati negli ultimi mesi c’è anche quello del brasilianodell’Olympique Marsiglia. Il brasiliano classe 2001, attualmente sotto la guida di Roberto De, si sta distinguendo per la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli.LA STRASFORMAZIONE CON DEè arrivato a Marsiglia per la prima volta nel 2020 dal Botafogo, nel 2022 il ritorno in prestito in Brasile e al termine della stagione è tornato regolarmente a disposizione dei francesi. Inizialmente impiegato come ala sinistra nel 4-2-3-1, il brasiliano ha cambiato pelle con l’arrivo di De, che lo hain esterno a tutta fascia nel 3-4-1-2. I numeri della stagione parlano chiaro: 29 presenze tra campionato e coppe, 9 gol e 7 assist, con una crescita costante nel nuovo ruolo.