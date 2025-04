Cultweb.it - Luis Buñuel e quella scena shock dell’occhio tagliato in Un cane andaluso: come fu girata?

Un(Un chien andalou), il celebre cortometraggio surrealista del 1929 diretto dae scritto in collaborazione con Salvador Dalí, è noto per una delle sequenze più disturbanti della storia del cinema: il tagliodi una donna. Questa, ancora oggi oggetto di analisi e discussione, fu concepita per scuotere lo spettatore e rompere ogni schema narrativo tradizionale. Insomma, un taglio simbolico che avrebbe rappresentato un cambio totale nel modo di vedere i film. Molto cruento.La sequenza mostra un uomo (interpretato dallo stesso) che affila un rasoio, per poi tagliare l’occhio di una donna, interpretata da Simone Mareuil. Per realizzarla senza infliggere danni reali, la troupe utilizzò un sofisticato trucco cinematografico: al posto di un occhio umano venne impiegato quello di un vitello morto, che aveva una consistenza e una forma simili a quelle di un occhio umano.