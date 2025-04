Notizieaudaci.it - Luigi Mangione, la fedelissima di Trump ai procuratori federali: ‘Pena di morte’

Pugno duro dell’amministrazionecontro i crimini violenti. L’attorney generale Pam Bondi,del tycoon, ha ordinato aidi chiedere la pena di morte per, il 26enne ex studente modello, rampollo di una ricca famiglia italoamericana di Baltimora, accusato di aver ucciso a colpi di pistola a New York, lo scorso dicembre, il ceo di UnitedHealthcare, la più grande compagnia di assicurazioni sanitarie Usa. Pam Bondi ha chiesto di usare il pugno di ferro con il 26enne italoamericanoUn delitto in pieno giorno per fare giustizia contro le mutue private, sotto accusa in Usa per la loro cinica avidità, tanto che il giovane ha guadagnato un’ampia popolarità, anche oltre i confini nazionali. “L’uccisione di Brian Thompson, un innocente padre di due figli, è stato un assassinio premeditato ea sangue freddo che ha scioccato l’America”, ha affermato Bondi, annunciando di aver dato disposizione ai pm di chiedere la pena capitale per “portare avanti l’agenda del presidenteche punta a fermare i crimini violenti ea rendere l’America di nuova sicura”.