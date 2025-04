Ilrestodelcarlino.it - Lufthansa ordina 500mila praline Rizzati per i clienti della prima classe

Ferrara, 1 aprile 2025 – Un cioccolatino supersonico. È proprio il caso di dirlo: la compagnia aerea tedesca,, hato mezzo milione dida distribuire aidie business. A produrli, sarà l’azienda ferrareseche sta già lavorando per fare in modo che la consegna – prevista entro lasettimana di maggio – sia garantita. È Marco Matteucci, comproprietario dell’impresa leader nel mondo dei dolciumi, ambasciatrice del made in Ferrara, a raccontare al Carlino la genesicommessa che “porterà il nomenostra città sulle rotte del mondo”. Matteucci, com’è arrivata la commessa di? “Collaboriamo con la compagnia di bandiera tedesca già da qualche tempo, grazie a un contatto che abbiamo avuto e che abbiamo coltivato. Inizialmente, la fornitura richiesta era legata alla tenerina da dieci grammi che realizziamo in azienda.