Liberoquotidiano.it - Lucia? Reazione sconcertante

Nella puntata di Affari tuoi andata in onda questa sera, martedì 1 aprile su Rai Uno, la concorrente, dal Friuli Venezia Giulia, accompagnata dalla figlia, non è riuscita a portare a casa alcuna vincita, tornando a mani vuote dopo un percorso ricco di emozioni.aveva iniziato con il pacco numero 17, ma ha poi scelto il numero 18, legato al giorno della morte di suo padre. Aprendo il pacco 17, ha scoperto che conteneva 100.000 euro, un importo che avrebbe potuto essere suo. La partita è proseguita fino a lasciare in gioco due pacchi blu e due rossi, da 10.000 e 200.000 euro. Il Dottore le ha offerto 20.000 euro, maha rifiutato. Successivamente, ha aperto il pacco 13 della Toscana, eliminando i 200.000 euro. A quel punto, il Dottore ha proposto il gioco della Regione fortunata.