Lucca Juve i bianconeri preparano l’assalto | lanciata la sfida a Milan e Napoli e quell’incontro di ottobre… Tutte le novità

Lucca Juve, i bianconeri preparano l'assalto: lanciata la sfida a Milan e Napoli, e quell'incontro di ottobre…

di RedazionentusNews24, ila, edi ottobre.lesull'attaccante dell'UdineseTra gli obiettivi del mercatoin vista della prossima sessione estiva c'è anche l'acquisto di un nuovo centravanti viste le imminenti partenze di Vlahovic, Kolo Muani e Milik. Tra i nomi sondati dalla dirigenza c'è anche quello didell'Udinese.La Vecchia Signora sarebbe pronta are tra le altre, molto interessate all'attaccante per cui lo scorso ottobre c'era stato un incontro tra Giuntoli e il suo entourage per sondare la possibilità di un trasferimento alla Continassa. Chissà che nelle prossime settimane i contatti non possano essere riallacciati.