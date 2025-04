Gossipnews.tv - Luca Jurman Spara a Zero su Amici: Favorevoli o Contrari?

stronca uno dei concorrenti dopo la sua esibizione ad: parole durissime e reazioni contrastanti sul web. Ecco che cosa ha detto!Durante una recente puntata del serale di, il cantante Luk3 ha evitato per un soffio l’eliminazione, battendo la ballerina Raffaella al ballottaggio. Ma, se il pubblico lo ha premiato, c’è chi non ha affatto apprezzato le sue performance. Stiamo parlando di, ex insegnante del talent, che ha espresso giudizi molto duri nei suoi confronti.ha utilizzato la sua rubrica online per analizzare l’esibizione di Luk3, soffermandosi in particolare su due cover: Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano e Vorrei essere un duro di Lucio Corsi. Il suo giudizio? Spietato. Ha bollato le interpretazioni del giovane artista come dozzinali e prive di originalità.