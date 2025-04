Sport.quotidiano.net - Luca Di Renzo, una giornata da ricordare: "I miei genitori in tribuna, spero restino..."

Ormai non si ricordava più a memoria d’uomo quando non aveva segnato: cinque partite consecutive a segno perDisono un piccolo record, anche se l’esperto attaccante torinese, classe ’90, in ben quattro occasioni nella sua lunga carriera ha superato i 20 gol in serie D. Insomma, sa come si fa. Eppure i 9 gol in cinque gare lo hanno fatto diventare, assieme a Manuzzi, il miglior bomber del Ravenna con 11 segnature. E in ogni caso la data della tripletta con cui Diha messo al tappeto il Corticella è da segnare sul calendario: i bolognesi, poi, sembrano essere la sua vittima preferita, visto che l’attaccante ha segnato ai biancoazzurri anche nel girone d’andata, gol che valse poi il successo per 1-0 al "Biavati". Va detto che Dinon è nuovo a imprese simili, visto che il 10 gennaio del 2016 proprio una sua tripletta mise al tappeto la Novese, sempre in serie D, ma nel girone A quando vestiva la maglia del Chieri.