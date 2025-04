Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 1 aprile 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – martedì 1°– con la soap turca, Get. Nellaodierna Menekse è furiosa con Yalcin perché le ha fuso i bracciali d’oro nella sua padella smart. Esra e Ozan hanno in programma un tete-à-tete romantico al ristorante ma, all’insaputa della moglie, lui sceglie appositamente un locale in cui Ekrem e Musa stanno guardando la partita, e per tutta la sera non fa che trovare scuse strampalate per allontanarsi dal tavolo e raggiungere gli amici. Ecco ilcon il centoduesimo episodio.