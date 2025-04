Internews24.com - Lotta Scudetto, Di Lorenzo ci crede: «Dobbiamo guardare noi stessi, sperando in un passo falso dell’Inter…»

di Redazione, Dici: «noiin undell’Inter.» Le parole del capitano del NapoliDopo il successo ottenuto contro il Milan, che ha permesso al Napoli di restare a soli tre punti dalla capolista Inter, Giovanni Diha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del sogno. Ecco le parole del capitano degli azzurri, in vista dei prossimi impegni di Serie A. Napoli che, dopo la vittoria sui rossoneri, resta distante 3 punti dai nerazzurri di Simone Inzaghi.LE PAROLE DI DI- «Noia noi, siamo lì. Mancano otto partite erestare attaccati,magari in undell’Inter. Pensiamo al nostro percorso, domenica era importante vincere contro un avversario di livello come il Milan.