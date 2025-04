Lopinionista.it - Lotta al tumore al fegato, l’immunoterapia apre nuove speranze

Leggi su Lopinionista.it

Oggi i progressi nelstanno migliorando la sopravvivenza e la qualità della vita dei pazientiROMA – Negli ultimi anni,ha rivoluzionato il trattamento deldel, in particolare dell’epatocarcinoma avanzato. Studi clinici e dati reali dimostrano che questo trattamento ha portato a un significativo aumento della sopravvivenza, passando da circa uno a due anni, con prospettive di ulteriore miglioramento grazie acombinazioni farmacologiche attualmente in fase di studio. I dati e le ulteriori potenzialità sono molto confortanti, considerata la prospettiva di un incremento della prevalenza dell’epatocarcinoma in Europa nei prossimi anni. Gli studi più recenti sono stati presentati in occasione del 57° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana per lo Studio del, che si è tenuto a Roma alla presenza di oltre 800 specialisti.