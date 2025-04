Lanazione.it - Lotta al bullismo: raccolti 9.500 euro

Firenze, 1 aprile 2025- Grande partecipazione di pubblico che si è tradotta in un’ondata di solidarietà quella che ha contraddistinto la cena benefica organizzata da CO.BRA.MA Srl per sostenere l’associazione No.Vio ets. L’evento, che si è svolto nella sede aziendale di Scandicci, ha riunito 240 partecipanti e permesso di raccogliere 9.500, destinati a finanziare progetti di prevenzione e contrasto alle diverse forme di violenza, con un’attenzione particolare al fenomeno del. L’obiettivo di No.Vio ets è chiaro: costruire una comunità più informata e pronta a proteggere le fasce più vulnerabili, come bambini e adolescenti, spesso esposti a comportamenti die cyber. Dalla formazione nelle scuole ai laboratori di consapevolezza, fino agli sportelli psicologici e agli incontri con esperti.