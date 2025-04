Linkiesta.it - L’ostinata illusione americana di normalizzare Putin

Leggi su Linkiesta.it

L’approccio di Donald Trump nei confronti della Russia e di Vladimirnon è poi molto diverso da quello delle precedenti amministrazioni americane. Trump ha una grammatica tutta sua, metodi da camorrista, nella forma è uguale solo a se stesso, e prima di lui nessun presidente si era mai schierato pubblicamente con tanta convinzione dalla parte di Mosca contro uno degli alleati europei di Washington, in questo caso l’Ucraina. Ma la sua politica si può riassumere come un tentativo di distensione, un appeasement nei confronti di, che a guardare bene non si discosta molto da quello che hanno fatto gli Stati Uniti nella loro storia recente.Tutti i presidenti degli Stati Uniti per più di un quarto di secolo hanno accontentato Mosca, sempre con risultati negativi. E non bisogna stupirsi se i recenti tentativi di Trump di dialogare conper arrivare a un accordo di pace, o anche solo a un cessate il fuoco in Ucraina siano stati un fallimento.