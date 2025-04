Dayitalianews.com - L’Oroscopo della Settimana: previsioni per tutti i Segni dal 1° al 7 aprile 2025

Leggi su Dayitalianews.com

La nuovaporta con sé cambiamenti e opportunità perzodiacali. Con l’influenza di Mercurio in transito e la luna crescente, ci aspetta un periodo di riflessioni, decisioni e rinnovamenti. Scopriamo cosa riservano gli astri per ognuno di noi!Ariete (21 marzo – 19):Questa, l’Ariete vivrà una fase di autocontrollo. Con Marte che influenzerà positivamente la vostra energia, sarà il momento giusto per affrontare quelle sfide che avete rimandato da troppo tempo. Le relazioni personali potrebbero risentirevostra fretta, quindi cercate di mantenere l’equilibrio. In ambito lavorativo, si prevedono buone opportunità ma con un po’ di impegno extra.Toro (20– 20 maggio):Il Toro sarà chiamato a riflettere sui progetti a lungo termine. Mercurio favorisce la comunicazione, e questo vi aiuterà a chiarire qualche dubbio nelle relazioni interpersonali, sia sul lavoro che in amore.