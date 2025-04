Notizieaudaci.it - Lorenzo Spolverato, la sorpresa dei fan dopo il Grande Fratello ‘rovinata’ da Shaila

Una camera d’albergo addobbata di petali di rose per. Unadei fan che sa di beffa. La finale delha decretato Jessica Morlacchi vincitrice, mentre per l’ex tentatore, classificatosi quarto, la serata ha avuto un sapore agrodolce.tra delusione e festeggiamentila finaleIl modello milanese ha dovuto affrontare non solo l’eliminazione al televoto contro Chiara Cainelli, ma anche la fine della sua relazione conGatta, che lo ha lasciato in diretta TV durante la finale. Un colpo duro che ha sorpreso molti spettatori e lo stesso, apparso visibilmente deluso.no qualcuno deve fare una serie tv su lallopic.twitter.com/9RfcD9vkyy— assenzio (@archivesco) April 1, 2025 Nonostante ciò,ha ricevuto un caloroso abbraccio dalle sue fan all’uscita dagli studi televisivi.