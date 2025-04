Tutto.tv - Lorenzo Spolverato bannato da Mediaset dopo il GF? La scelta furba di Shaila Gatta

è stato tra i finalisti di questa edizione del Grande Fratello ma, suo malgrado, non è riuscito ad arrivare neppure sul podio, in quanto nella puntata di ieri del programma è stato eliminato contro Chiara Cainelli. Adesso, all’indomani della finale del reality show, sul web stanno trapelando diverse indiscrezioni, alcune delle quali piuttosto incresciose, in merito alla trasmissione. Proprio in relazione a, pare che l’aziendaabbia deciso di bannare l’ex concorrente da tutte le trasmissioni.“fatto fuori” dail GF? Cosa è emersoL’edizione di quest’anno del Grande Fratello non sarà certamente ricordata per le emozioni e i sentimenti provati all’interno della casa tra i vari protagonisti.