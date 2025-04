Juventusnews24.com - Lookman Juve, è lui il sogno per l’attacco del futuro! A giugno può partire l’assalto, ma occhio a queste alternative di lusso

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, è lui ilperdel! Apuòal giocatore dell’Atalanta, madiL’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercatoe su quelle che potrebbero essere le mosse dei bianconeri soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, che in estate dovrebbe subire una nuova rivoluzione.Stando a quanto si apprende non tramonta ilAdemola, che apotrebbe dire addio all’Atalanta. Il costo del cartellino è importante, così i bianconeri sondano anche delle: traOsimhen del Napoli e David del Lille.Leggi suntusnews24.com