Metropolitanmagazine.it - L’Onu lancia un appello di sostenibilità al mondo della moda: “Costruire economie circolari contro gli sprechi”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

“I governi a tutti i livelli devonoche affrontino l’esaurimento e la gestione delle risorse e investire in programmi moderni di gestione dei rifiuti ancorati al riutilizzo, alla rifabbricazione, al recupero e alla prevenzione dei rifiuti”: sono le parole di António Guterres, segretario generale delle Nazioni unite. In occasioneGiornata internazionale Rifiuti Zero, tenutasi il 30 marzosottolinea gli, l’delglie i rifiutiIl fast fashion è sicuramente tra i settori più inquinanti al: è quanto emerso dai dati presentati dalle Nazioni Unite. Infatti, si rileva che ogni anno vengono generati oltre 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili. Per intenderci, è una quantità pari a un camionspazzatura pieno di abiti che viene gettato o incenerito ogni secondo.