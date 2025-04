Longines Versilia Horse Show | il salto ostacoli internazionale arriva in Toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

Dal 9 all’11 maggio, il Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore ospiterà il, un nuovo concorso ippicodidi massimo livello (CSI4*). L’evento, ideato e organizzato da Italian Champions Tour in collaborazione con la FISE, Verona Fiere e Sport e Salute, gode del sostegno del Ministero per lo Sport e i Giovani, cone Giorgio Armani in qualità di main partner e il patrocinio della Provincia di Lucca e del Comune di Camaiore.Durante la conferenza stampa di presentazione, Marco Di Paola, presidente FISE, ha definito il“un evento eccezionale e ambizioso”. Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per lo Sport, ha sottolineato l’importanza della manifestazione nel promuovere il benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva, oltre alle ricadute economiche positive che eventi di questa portata generano sul territorio.