Secoloditalia.it - L’Oms “scappa” dalla Commissione Covid: no alla richiesta di audizione. FdI: «Perde credibilità»

Leggi su Secoloditalia.it

non darà il suo contributo per fare chiarezza su cosa sia accaduto durante il: ha respinto ladipresentataparlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza. A darne notizia sono stati i parlamentari di FdI membri della, sottolineando come «atteggiamenti di questo tipo non fanno altro che minare ladell’attuale dirigenza di questo organismo internazionale e alimentare la sfiducia dei cittadini verso».«Durante l’Ufficio di presidenza dellaparlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza, il presidente Lisei ha comunicato che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha respinto lafatta da tutti i gruppi parlamentari di essere audita attraverso un suo rappresentante», si legge nella nota.