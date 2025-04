Ecodibergamo.it - L’ombra di Calenda spariglia la politica

Leggi su Ecodibergamo.it

Tra i primi a scendere in campo per difendere Marine Le Pen dalla condanna per appropriazione indebita è stato proprio lui, Matteo Salvini («Forza amica mia!») in compagnia di Putin e di Orban e di altre destre europee.