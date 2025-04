Spettacolo.periodicodaily.com - Lodem Ritorna Con “Mal D’Africa”, Un Singolo Intimo E Sincero

Da venerdì 4 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Mal” il nuovodiche si presenta come un pezzo minimale che esplora temi di amore e nostalgia, mettendosi a nudo e spogliandosi di ogni artificio per cercare una verità che non si esprime nelle parole, ma nelle intenzioni.Un Ritorno alle Origini percon “Mal”Da venerdì 4 aprile 2025, il nuovodi, intitolato “Mal”, sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale. Questo brano segna un ritorno alle origini per l’artista, promettendo un’esperienza musicale più essenziale e intima.Per il pre-save: https://bfan.link/mal-d-africa“Mal” si presenta in una versione ridotta e minimale, contrapposta agli arrangiamenti complessi della sua prima edizione nel 2023.