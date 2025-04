Secoloditalia.it - L’occupazione al 63% e la disoccupazione al tasso più basso dal 2007: l’Istat certifica il nuovo record

Cresce ancora il numero di occupati: gli ultimi dati Istat rivelano che a febbraio è arrivato alla cifra di 24 milioni 332mila unità, portando ildi occupazione al 63%. Di contro scende ildi, che cala dello 0,3% fino al 5,9%, il dato piùdal. Significativo anche il calo dellagiovanile, che scende fino al 16,9%. «L’odierna rilevazione Istat conferma un trend che premia le nostre politiche: crescee scende la, nonostante un momento di grande incertezza a livello internazionale. Sono numeri importanti, soprattutto per quanto riguarda i giovani e questo ci rende molto soddisfatti in attesa di ulteriori misure per incentivare il lavoro giovanile, quello femminile enel mezzogiorno», ha commentato il ministro del Lavoro, Marina Calderone.