Ilrestodelcarlino.it - Lo storico Caffè Europa cambia gestione: arriva l’ex cestista Ghiacci

Reggio Emilia, 1 aprile 2025 – Da reggiani a reggiani. Un passaggio di testimone. Loa fianco del municipio, nel cuore della nostra città, luogo molto caro ai cittadini e socialmente importante,. Stefano, Lollo e Robby, dopo ben 28 anni di, hanno compiuto la scelta di lasciare il loro piccolo bar gioiello a nuove generazioni. “Forse avremmo potuto aspettare qualche anno ancora prima di vendere l’attività – racconta Stefano Gabbi uno dei soci –, ma si è presentata questa bella occasione di cedere il bar a un reggiano che, siamo sicuri, continuerà la nostra tradizione. Ci siamo piaciuti subito e in pochi mesi abbiamo definito l’accordo”. Da ieri ilè dunque chiuso per lavori, non ci sono cartelli fuori che indicano il cambioma, assicurano, “il tutto si aprirà giovedì prossimo con i nuovi gestori”.