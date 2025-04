Ilnapolista.it - Lo stipendio di Osimhen è un problema per il Manchester United che spera in uno scambio con Garnacho (Athletic)

Lodiè unper ilchein unocon)Il Napoli continua a mantenere un interesse per Alejandrodel. E in estate non è escluso che a questa trattativa possa essere legato Victor, che tornerà dal prestito al Galatasaray.Napoli epotrebbero scambiareThescrive:Il budget limitato delloè un fattore importante per gli acquisti, incluso Victor, il cuisarebbe un ostacolo. Una sorta dipotrebbe rendere la trattativa più appetibile finanziariamente, con il Napoli che mostra ancora interesse per Alejandro.Ma il nigeriano pare essere anche nella lista del Chelsea:Il Chelsea è interessato a Sesko, ma continua a prendere informazioni anche su altri nomi come Samu Omorodion, Victore Jhon Duran.