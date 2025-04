Spettacolo.periodicodaily.com - “Lo so, lo sai”: Il Nuovo Singolo di Luca Blindo

Dopo il successo dei suoi ultimi brani,torna sulla scena musicale con il“Lo so, lo sai”, disponibile dall’11 aprile per l’etichetta Hopeland, su tutti gli store digitali e in rotazione radiofonica.“Lo so, lo sai”, Un Brano Carico di EmozioniDopo il successo dei suoi ultimi brani,è pronto a tornare sulla scena musicale con il“Lo so, lo sai”, che sarà disponibile dal 11 aprile 2025. Il brano, prodotto da Lord Bart, esce sotto l’etichetta Hopeland e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Un’opportunità imperdibile per tutti i fan del cantautore partenopeo che non vedono l’ora di scoprire questa nuova proposta musicale.Un Sound Avvolgente e Intenso“Lo so, lo sai” si distingue per il suo sound avvolgente e una scrittura intensa che fonde melodie e lirismo in un racconto musicale dal forte impatto emotivo.