Lanazione.it - Lo sfondo azzurro, la Collegiata e piazza ‘dei Leoni’. Empoli-Bologna, lo spettacolo è in Maratona

(Firenze), 1 aprile 2025 – Locolorato da migliaia di bandierine azzurre, il profilo inconfondibile dellae uno striscione che rappresenta la fontana dei Leoni, vero e proprio simbolo della città. Secercava l’occasione per sfoggiare il suo vestito buono, laha centrato in pieno l'obiettivo. La coreografia con la quale il Castellani ha accolto l’ingresso in campo di, semifinale d’andata della Coppa Italia 2024/25, è stata da brividi. Preparata con cura nei giorni scorsi, ha rappresentato al meglio l’orgoglio e il senso di appartenenza verso una squadra che al di là di come andrà a finire è già entrata nella storia, perchè mai era riuscita ad arrivare ad un appuntamento così importante. E proprio sull’appartenenza alla città hanno giocato i tifosi, scegliendo di rappresentare quelli che sono i simboli di: il colore, la(che a lungo è stata anche il logo della squadra) e la fontana del Pampaloni, quella che troneggia al centro diFarinata degli Uberti, ocome la chiamano gli empolesi.