Lo hanno dovuto mantenere Grande Fratello dopo la finale scoppia la lite tra Lorenzo e Javier

Leggi su Caffeinamagazine.it

mantenerlo in due”.choc durante ladeltra i due grandi rivali di questa edizione,Martinez eSpolverato. Le telecamere nonripreso la scena, ma alcuni spettatori presenti in studioraccontato quanto accaduto, e la notizia ha rapidamente fatto il giro dei social.Tutto sarebbe iniziatol’eliminazione di, quando il concorrente ha preso posto tra gli altri ex partecipanti, trovandosi così a pochi metri da. Secondo quanto riportato in rete, la scintilla sarebbe scattata a causa di una battuta disu Helena Prestes. Ma vediamo come sarebbero andati i fatti.Leggi anche: “E ora fatemi parlare”. Jessica, il messaggioil trionfo al. E a chi donerà i 50mila euro“Lo”.