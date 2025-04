Milanotoday.it - Lo abbracciano e gli sfilano il Rolex da 20mila euro

Prima “l’abbraccio” e il furto, poi la fuga a piedi con ilda. Tutto in pieno centro a Milano. Un uomo di 32 anni è stato derubato delDaytona che aveva al polso nella notte tra sabato e domenica 30 marzo. Il fatto è accaduto all’incrocio tra via San Marco e via Goito.